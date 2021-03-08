Футболист "Спартака" Жиго сожалеет о том, что ему придется пропустить матч против "Динамо"

ТАСС, 8 марта. Французский защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго сожалеет о том, что пропустит предстоящий гостевой матч 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо" из-за перебора желтых карточек. Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс".

В матче 21-го тура РПЛ Жиго получил желтую карточку в борьбе с полузащитником "Краснодара" Реми Кабелла. Француз получил четвертое предупреждение в сезоне. "Спартак" разгромил "Краснодар" со счетом 6:1.

"Как мне показалось, я сыграл в мяч, но судья сказал, что это было чрезмерная сила. Что тут скажешь - это футбол, - сказал Жиго. - Очень обидно было получить карточку, учитывая мою дисквалификацию на игру с "Динамо". Я знал, что пропускаю следующий матч в случае предупреждения, но во время игры забываешь обо всем и выкладываешься на сто процентов".

Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. В текущем сезоне на его счету 20 матчей и три гола.

"Спартак" с 38 очками в 21 матче занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Матч против "Динамо" пройдет 13 марта.