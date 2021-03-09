"Интер" победил "Аталанту" в матче чемпионата Италии. Миранчук вышел на замену

ТАСС, 9 марта. "Интер" на своем поле обыграл "Аталанту" со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Единственный гол забил Милан Шкриньяр (54-я минута).

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на замену на 73-й минуте, но результативными действиями не отметился.

В матче первого круга команды сыграли вничью (1:1), Миранчук вышел на замену и отметился первым голом в чемпионате страны. Всего на счету российского хавбека 21 матч за команду из Бергамо, пять голов и одна результативная передача.

"Интер" одержал седьмую победу подряд и упрочил лидерство в таблице чемпионата, набрав в 26 матчах 62 очка. Идущий вторым "Милан" имеет в активе 56 очков. "Аталанта" прервала пятиматчевую серию без поражений и с 49 очками идет пятой.

В следующем туре "Интер" 14 марта сыграет в гостях с "Торино". "Аталанта" 12 марта встретится дома со "Специей".