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Футбол в Италии

"Интер" победил "Аталанту" в матче чемпионата Италии. Миранчук вышел на замену

"Интер" одержал седьмую победу подряд и закрепился на первом месте в таблице чемпионата Италии
Защитник "Интера" Ашраф Хакими и полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Защитник "Интера" Ашраф Хакими и полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 9 марта. "Интер" на своем поле обыграл "Аталанту" со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Единственный гол забил Милан Шкриньяр (54-я минута).

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на замену на 73-й минуте, но результативными действиями не отметился.

В матче первого круга команды сыграли вничью (1:1), Миранчук вышел на замену и отметился первым голом в чемпионате страны. Всего на счету российского хавбека 21 матч за команду из Бергамо, пять голов и одна результативная передача.

"Интер" одержал седьмую победу подряд и упрочил лидерство в таблице чемпионата, набрав в 26 матчах 62 очка. Идущий вторым "Милан" имеет в активе 56 очков. "Аталанта" прервала пятиматчевую серию без поражений и с 49 очками идет пятой.

В следующем туре "Интер" 14 марта сыграет в гостях с "Торино". "Аталанта" 12 марта встретится дома со "Специей".

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