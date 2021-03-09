Абубакар Нурмагомедов проведет бой в UFC против американца Гудена

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 9 марта. /ТАСС/. Российский боец Абубакар Нурмагомедов проведет поединок против американца Джареда Гудена на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 27 марта в США. Об этом ТАСС сообщили в команде американского спортсмена.

"Джаред проведет бой против Абубакара Нурмагомедова 27 марта", - сказал собеседник агентства.

Абубакар Нурмагомедов является троюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Это уже второй бой российского спортсмена в UFC. В дебютном поединке Абубакар Нурмагомедов проиграл болевым приемом немцу Давиду Заваде.