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ММА

Абубакар Нурмагомедов проведет бой в UFC против американца Гудена

Поединок состоится 27 марта в США

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 9 марта. /ТАСС/. Российский боец Абубакар Нурмагомедов проведет поединок против американца Джареда Гудена на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 27 марта в США. Об этом ТАСС сообщили в команде американского спортсмена.

"Джаред проведет бой против Абубакара Нурмагомедова 27 марта", - сказал собеседник агентства.

Абубакар Нурмагомедов является троюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Это уже второй бой российского спортсмена в UFC. В дебютном поединке Абубакар Нурмагомедов проиграл болевым приемом немцу Давиду Заваде.

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