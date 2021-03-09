"Оттава" проиграла "Эдмонтону" в матче НХЛ, несмотря на гол Дадонова

Дадонов забросил восьмую шайбу в текущем сезоне НХЛ, всего на счету россиянина 10 очков (8 голов + 2 передачи) в 28 матчах. Голевым пасом в эпизоде с его голом отметился Никита Зайцев, также набравший 10 очков (0+10) за 28 игр. Их одноклубник Артем Зуб не сумел отличиться.

"Эдмонтон" набрал 32 очка в 27 матчах и поднялся на вторую строчку в таблице Северного дивизиона. "Оттава" занимает последнюю, седьмую позицию, набрав 19 очков за 28 игр.

Следующую встречу команды проведут 11 марта в Эдмонтоне.