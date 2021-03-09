В Федерации фристайла России прокомментировали победу Смирновой на чемпионате мира

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Золото россиянки Анастасии Смирновой на чемпионате мира по фристайлу в парном могуле стало возможным благодаря ряду непростых, но верных решений. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Смиронова принесла России первую золотую медаль чемпионатов мира в парном могуле.

"Мы к этому долго шли, последняя медаль в могуле у нас была в 2015 году, у девочек - в 2003-м, - рассказал Курашов. - В 2016 году мы полностью поменяли тренерский штаб и, как показывает развитие событий, приняли непростое, но правильное решение - начали работать с молодежью, и стали появляться результаты".

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года должны выступать без государственной символики.

"Решение принято, мы его выполняем - мы выступаем под флагом Олимпийского комитета России с триколором, в названии нашей команды значится Russian Ski Federation (Ассоциация лыжных видов спорта России). Главной нашей задачей было хорошо выступить, а флаг России - он в душе каждого из нас. Все знают, что золото сегодня принадлежит нашей стране", - сказал Курашов.