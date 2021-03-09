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Зимние олимпийские виды спорта

В Федерации фристайла России прокомментировали победу Смирновой на чемпионате мира

Глава организации Алексей Курашов отметил, что этот успех стал возможен благодаря ряду верных решений
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов Владимир Смирнов/ТАСС
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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Золото россиянки Анастасии Смирновой на чемпионате мира по фристайлу в парном могуле стало возможным благодаря ряду непростых, но верных решений. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

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Смиронова принесла России первую золотую медаль чемпионатов мира в парном могуле.

"Мы к этому долго шли, последняя медаль в могуле у нас была в 2015 году, у девочек - в 2003-м, - рассказал Курашов. - В 2016 году мы полностью поменяли тренерский штаб и, как показывает развитие событий, приняли непростое, но правильное решение - начали работать с молодежью, и стали появляться результаты".

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года должны выступать без государственной символики.

"Решение принято, мы его выполняем - мы выступаем под флагом Олимпийского комитета России с триколором, в названии нашей команды значится Russian Ski Federation (Ассоциация лыжных видов спорта России). Главной нашей задачей было хорошо выступить, а флаг России - он в душе каждого из нас. Все знают, что золото сегодня принадлежит нашей стране", - сказал Курашов.

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