В Тюменской области назвали количество участников заменивших "Лыжню России" соревнований

ТАСС, 9 марта. Фотоконкурс "Лыжни России" в Тюменской области собрал около 1 тыс. кадров, на которых изображены 10 тыс. человек, участвующих во внутренних соревнованиях по лыжному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования региона во вторник.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды и нестабильной ситуации по коронавирусу "Лыжню в России" в Тюменской области рекомендовали заменить внутренними соревнованиями организаций и предприятий. Участникам предложили опубликовать фотографии с лыжных мероприятий во "ВКонтакте" или Instagram под конкурсным хэштегом #ЛыжняРоссии72.

"Если учесть, что в конкурсе в большинстве случаев принимали участие целые коллективы от 5 до 25 человек (при этом есть фотографии, превышающие это число), то можно смело заявлять об участии 10 тысяч человек во Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России" 2021 года. При этом стоит иметь в виду, что далеко не каждый участвовал в фотоконкурсе при проведении лыжных мероприятий", - сказала руководитель пресс-службы областного департамента Елена Калиева.

Фотографии, опубликованные участниками лыжных соревнований, были оценены жюри. Они определили победителей по семи номинациям, среди которых "Самый юный участник" с фотографией трехлетнего мальчика на лыжах или "Самая спортивная семья" с кадром, на котором изображены 11 человек от трех до 59 лет.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.