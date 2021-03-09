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Зимние олимпийские виды спорта

Смирнова поделилась эмоциями от завоевания золота чемпионата мира по фристайлу

Россиянка во вторник выиграла мировое первенство в парном могуле
Анастасия Смирнова AP Photo/Hans Pennink
Описание
Анастасия Смирнова
© AP Photo/Hans Pennink

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Россиянка Анастасия Смирнова на пути к победе в парном могуле на чемпионате мира по фристайлу в Казахстане сумела преодолеть немало трудностей. Об этом она рассказала ТАСС после завоевания золотой медали турнира.

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На данный момент россиянки завоевали три медали на чемпионате мира. Смирнова стала чемпионкой мира в парном могуле, а также бронзовым призером в могуле. В парном могуле второе место заняла еще одна россиянка Виктория Лазаренко.

"Говорят, что эмоции приходят после. Наверное, когда уже уедем от горы, тогда и почувствую все в полной мере, - сказала Смирнова. - Я рада, мы упорно тренировались и шли к чемпионату мира в нынешнем сезоне. Пандемия, карантин - несмотря на все это, нам удалось хорошо подготовиться к сезону".

Чемпионат мира завершится 11 марта.

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