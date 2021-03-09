Объявлен расширенный состав женской сборной России по гандболу на олимпийскую квалификацию

ТАСС, 9 марта. Федерация гандбола России (ФГР) назвала расширенный состав женской сборной для участия в отборочном турнире Олимпийских игр, который пройдет в Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

В расширенную заявку сборной России вошли 35 гандболисток. Участвовать в олимпийском квалификационном турнире могут только игроки из этого списка. На матч команда может заявить до 16 спортсменок, а по ходу турнира разрешается произвести до пяти замен в игровом составе.

В состав попали вратари Галина Габисова, Виктория Калинина (обе - "Ростов-Дон"), Полина Каплина, Анна Седойкина (обе - ЦСКА), Анастасия Лагина ("Лада"), левые крайние Полина Горшкова (ЦСКА), Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе - "Ростов-Дон"), Наталья Решетникова ("Лада"), Дарья Самохина ("Астраханочка), правые крайние Диана Голуб, Анна Ефимкина (обе - "Кубань), Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Марина Судакова (ЦСКА), Ольга Фомина ("Лада"), линейные Яна Жилинскайте ("Лада"), Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), правые полусредние Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе - ЦСКА), Мария Дудина ("Кубань"), Екатерина Зеленкова ("Астраханочка"), левые полусредние Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе - "Ростов-Дон"), Полина Ведехина (ЦСКА), Анастасия Листопад ("Кубань"), Елизавета Малашенко ("Астраханочка"), Вероника Никитина ("Лада"), разыгрывающие Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, Наталья Чигиринова (все - ЦСКА), Валерия Кирдяшева, Ольга Щербак (обе - "Лада"), Милана Таженова ("Ростов-Дон").

Квалификация должна была состояться в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Отборочный турнир пройдет в венгерском Дьёре с 19 по 21 марта. Сборная России сыграет против команд Венгрии, Сербии и Казахстана. Две лучшие команды получат право выступить на Играх в Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.