СМИ: стадион "Маракана" могут переименовать в честь Пеле

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 марта. /ТАСС/. Футбольный стадион "Маракана" в бразильском Рио-де-Жанейро может быть назван в честь трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле. Законопроект о присвоении спортивному объекту имени Эдсона Арантис ду Насименту одобрен во вторник законодательным собранием штата, пишет газета O Globo.

"Король футбола Пеле - величайший на планете игрок всех времен. Он представлял и продолжает представлять Бразилию", - приводит издание слова автора документа, депутата Андре Сисилиану, представляющего в региональном парламенте Партию трудящихся. По его мнению, "Маракану" все равно продолжат называть старым именем.

Его инициатива нашла поддержку большинства коллег, и законопроект был вынесен на голосование в срочном порядке. Теперь его предстоит подписать и.о. губернатора Клаудио Кастро.

Представитель главы региона в заксобрании, депутат Марсиу Пашеку, также отнесся к переименованию благосклонно. "Дать [стадиону] имя величайшего в мире символа футбола, короля футбола Пеле, не только оправдано, но и необходимо, тем более при его жизни", - подчеркивает политик.

Стадион "Маракана" был открыт в 1950 году и до реконструкции 1999 года считался самым вместительным в мире. Несмотря на то, что по проекту он был рассчитан на 155 250 зрителей, на финальный матч чемпионата мира 1950 года, согласно официальным подсчетам, собралось 199 854 болельщика, что стало абсолютным рекордом посещаемости арены. Тот матч стал для хозяев первенства неудачным (они уступили команде Уругвая со счетом 1-2) и вошел в историю футбола как "Мараканасо".

Король футбола Пеле

Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле - прим. ТАСС) родился 23 октября 1940 г. в г. Трес-Корасойнс в штате Минас-Жерайс. В семилетнем возрасте его приняли в местную команду. Выступая за юношеские футбольные и мини-футбольные клубы, Эдсон ду Насименту неоднократно становился победителем региональных турниров. Примерно в эти годы он получил прозвище Пеле.

Дебют Пеле в национальной команде состоялся в июле 1957 г. в матче против Аргентины на стадионе "Маракана" (1:2). 16-летний нападающий стал автором единственного гола бразильцев.

Свою последнюю игру за сборную Бразилии Пеле провел в 1971 г. также на легендарном стадионе против Югославии. Всего нападающий сыграл за национальную команду 92 матча и забил 77 мячей.

Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор наибольшего числа забитых мячей в истории футбола (по данным разных источников, эта цифра колеблется от 1279 до 1283), а также как единственный в истории футбола трехкратный чемпион мира.

Пеле был неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, его включали в различные символические сборные столетия. В 1999 году Международная федерация футбола (ФИФА) с целью определить лучшего игрока XX века провела опрос среди спортивных чиновников, журналистов и тренеров. Согласно ему, Пеле занял первое место. Однако, по итогам голосования болельщиков в интернете, победителем стал аргентинец Диего Марадона. В результате ФИФА приняла решение разделить награду "Игрок столетия" между двумя футболистами.

Также в 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то что тот ни разу не принимал участия в Олимпийских играх. В том же году журнал Time ("Тайм") включил футболиста в список ста наиболее влиятельных людей XX века.