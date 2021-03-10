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Летние олимпийские виды спорта

Россия подаст заявку на проведение чемпионата Европы по триатлону

Кроме того, Федерация триатлона России намерена провести мероприятие с участием глав всех европейских федераций на территории России в 2022 году
© EPA-EFE/Ana Escobar

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия намерена сформировать заявку на проведение европейского первенства по триатлону. Об этом на пресс-конференции заявила президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу.

"Началось взаимодействие с мировой и европейской федерациями. Работаем над заявками на чемпионат Европы и над тем, чтобы собрать всех президентов европейских федераций у нас в следующем году", - сказала Шойгу.

Шойгу возглавила ФТР в декабре 2020 года.

Россия ни разу не принимала чемпионаты Европы по триатлону. В активе российских атлетов на европейских первенствах одна золотая, три серебряные и три бронзовые награды.

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