Россия подаст заявку на проведение чемпионата Европы по триатлону

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия намерена сформировать заявку на проведение европейского первенства по триатлону. Об этом на пресс-конференции заявила президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу.

"Началось взаимодействие с мировой и европейской федерациями. Работаем над заявками на чемпионат Европы и над тем, чтобы собрать всех президентов европейских федераций у нас в следующем году", - сказала Шойгу.

Шойгу возглавила ФТР в декабре 2020 года.

Россия ни разу не принимала чемпионаты Европы по триатлону. В активе российских атлетов на европейских первенствах одна золотая, три серебряные и три бронзовые награды.