Российская теннисистка Кузнецова проиграла Крейчиковой в третьем круге турнира в Дубае

ТАСС, 10 марта. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла чешке Барборе Крейчиковой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 25-летней чешки В четвертьфинале она встретится с победителем пары между россиянкой Анастасией Потаповой (88-я ракетка мира) и швейцаркой Белиндой Бенчич (12).

Кузнецовой 35 лет, она занимает 41-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе 18 побед на турнирах под эгидой организации, она два раза выигрывала турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009).

Крейчикова занимает 63-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции в 2020 году.

Турнир в Дубае завершится 13 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.