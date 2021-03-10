Машкова: Минспорт активно поддерживает проведение общероссийской Гимнастрады

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ активно поддерживает проведение соревновательного марафона "Здоровые дети - здоровая Россия". Об этом сообщила заместитель министра спорта РФ Ксения Машкова на заседании комиссии Общественной палаты РФ в среду.

Общероссийская Гимнастрада "Здоровые дети - здоровая Россия" проводится Международной академией спорта Ирины Винер-Усмановой в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Гимнастрада проводится в трех номинациях: общая гимнастика, гимнастические виды спорта, танцевальный "марафон".

"Гимнастрада будет впервые проводиться на территории России, это уникальное мероприятие. Занятие спортом, гимнастикой, очень важно в детском возрасте, это способствует гармоничному психологическому и физическому развитию ребенка. Учитывая высокую значимость мероприятия, Минспорт активно поддерживает проведение Гимнастрады", - сказала Машкова.

"Важно, чтобы регионы активно приняли участие в мероприятии, это поможет нам подготовить российскую команду для выступления на Всемирной гимнастраде. С оптимизмом смотрим на возможность подачи заявки на проведение Всемирной гимнастрады в России", - добавила Машкова.

Финальный этап Гимнастрады пройдет 18-19 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, 20 июня состоится церемония награждения победителей и гала-представление.

Под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) раз в четыре года проводится Всемирная гимнастрада, Россия ни разу не принимала участие в соревнованиях. Общероссийская Гимнастрада позволит провести отбор лучших коллективов страны, которые смогут присоединиться к подготовке к участию во Всемирной гимнастраде 2023 года в Амстердаме.