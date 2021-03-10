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Массовый спорт

Утверждена программа развития студенческого спорта в России до 2024 года

Целью программы является создание к 2024 году социально и экономически эффективной системы студенческого спорта

ТАСС, 10 марта. Подписан приказ об утверждении межотраслевой программы по развитию студенческого спорта в России. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Приказ подписали министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр спорта Олег Матыцин и министр просвещения Сергей Кравцов.

Программа рассчитана до 2024 года и определяет комплекс основных направлений и мероприятий, обеспечивающих развитие физкультурной и спортивной работы в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также студенческого спорта в России.

Основными направлениями программы являются создание и обновление спортивной инфраструктуры, развитие кадрового потенциала, совершенствование физкультурно-спортивной работы с обучающимися.

Целью программы является создание к 2024 году социально и экономически эффективной системы студенческого спорта.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичМатыцин, Олег ВасильевичФальков, Валерий Николаевич
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