Утверждена программа развития студенческого спорта в России до 2024 года

ТАСС, 10 марта. Подписан приказ об утверждении межотраслевой программы по развитию студенческого спорта в России. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Приказ подписали министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр спорта Олег Матыцин и министр просвещения Сергей Кравцов.

Программа рассчитана до 2024 года и определяет комплекс основных направлений и мероприятий, обеспечивающих развитие физкультурной и спортивной работы в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также студенческого спорта в России.

Основными направлениями программы являются создание и обновление спортивной инфраструктуры, развитие кадрового потенциала, совершенствование физкультурно-спортивной работы с обучающимися.

Целью программы является создание к 2024 году социально и экономически эффективной системы студенческого спорта.