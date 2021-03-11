Инициатива комсомола, стихи Маршака и новое рождение. 90 лет назад был создан комплекс ГТО

Несмотря на то что официальным днем рождения комплекса "Готов к труду и обороне" считается 11 марта 1931 года, предпосылки его возникновения появились намного раньше

В конце 20-х годов прошлого века более 2 млн участников насчитывало Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству — Осоавиахим, но в его клубах и секциях советская молодежь приобщалась скорее к "оборонительной" деятельности, посещая занятия по противовоздушной и противохимической обороне. Инициатором создания единого для всей страны именно физкультурного комплекса стал комсомол, впервые это предложение было озвучено в мае 1930 года в "Комсомольской правде". По задумке, каждый, кто выполнил норматив, награждался специальным знаком. На разработку проекта ушел год, и уже в марте комплекс был утвержден Всесоюзным советом физической культуры при Центральном исполнительном комитете СССР.

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Комплекс мог выполнить не любой желающий — обязательным условием было медицинское обследование, без которого к выполнению нормативов не допускали. Первый комплекс включал в себя теоретическую и практическую части. Вместе с привычными для нас бегом, прыжками в длину и высоту, плаванием и лыжными гонками в комплексе были нормативы по верховой езде, умению управлять трактором, а также упражнение в поднятии патронного ящика (весом 32 кг). Теория включала в себя оказание первой помощи, историю физкультуры и спорта. Комплекс быстро набрал популярность. "Значкисты" обладали преимуществами при поступлении в физкультурно-спортивные вузы, участвовали в соревнованиях и спортивных праздниках. Через два года ввели дополнительную ступень комплекса, требующую не просто хорошей физической формы, но и систематических занятий спортом. К практическим нормативам добавились фехтование, прыжки в воду, преодоление военного городка и прыжки на лыжах с трамплина.

Следующий шаг в развитии ГТО — привлечение детей, ведь любовь к спорту воспитывается именно с детства. В 1934 году появилась новая ступень комплекса — "Будь готов к труду и обороне". Испытания комплекса составили так, чтобы детям было не только полезно, но и интересно их выполнять; туда вошли лазание по канату, упражнения на равновесие, гимнастика. Популярность комплекса и знака ГТО нашла отражение и в культуре, самое известное его упоминание — "Рассказ о неизвестном герое" Самуила Маршака. Писатель взял сюжет из газетной заметки, в которой рассказывалось о настоящем пожаре. В "Рассказе…" девочку из огня спасает прохожий, который по водосточной трубе залез на верхний этаж дома. Заканчивается поэма вот так: "Многие парни плечисты и крепки, многие носят футболки и кепки, много в столице таких же значков. К славному подвигу каждый готов!" Война и мирное время Нормативы комплекса в 1939 году пополнились новыми видами. Непростая обстановка, начавшаяся Вторая мировая война — и вот в комплексе появились некоторые виды рукопашного боя, преодоление полосы препятствий, ползание по-пластунски, пеший переход, метание связки гранат. К сожалению, меры были необходимыми, все это пригодилось советским гражданам во время Великой Отечественной войны.

Следующие крупные изменения в комплексе ГТО случились в 1972 году. Расширились возрастные рамки участников — теперь комплекс стал доступен детям и взрослым в возрасте от десяти до 60 лет, увеличилось количество ступеней. Появился лозунг "От значка ГТО — к олимпийской медали!", сдаче нормативов ГТО уделялось большое внимание в школе, на уроках физкультуры. Если школьник собирался пойти учиться в спортивный вуз, то без знака отличия комплекса просто не смог бы туда попасть. Более 220 млн человек были отмечены знаками ГТО к 1976 году. Популярным в те годы было не только выполнение нормативов, но и первенство по многоборью ГТО. Соревнования проходили на городском, районном, республиканском и всесоюзном уровнях, определялись чемпионы СССР по многоборью ГТО, газета "Комсомольская правда" учредила собственные призы. В 1989 году была создана отдельная Всесоюзная ассоциация многоборий ГТО. Но с распадом Советского Союза, с 1991 года комплекс ГТО был практически забыт. Эволюция значков "Комсомольская правда" объявила конкурс на эскиз знака ГТО, и его победителем стал обычный 15-летний школьник Владимир Токтаров. Проект Володи доработал художник Сергей Ягужинский, и так появились медные (иногда латунные) знаки. По задумке, фигурка пересекающего финишную ленту атлета располагалась на шестеренке с красной звездой. Этот значок на двух цепочках подвешивался к специальной плашке, которая с помощью винта или булавки крепилась на одежду.

Описание Знаки ГТО образца 1972 года © ТАСС

Среди известных обладателей знаков ГТО — Юрий Гагарин, писатель Аркадий Гайдар, шахтер Алексей Стаханов, летчики Иван Кожедуб, Александр Покрышкин и Николай Гастелло. А вот первым знак комплекса получил конькобежец Яков Мельников, чемпион Европы и первый заслуженный мастер спорта СССР. Позднее технология изготовления знаков и их дизайн не раз менялись. Вместо латуни и меди стали использовать алюминий, выпуск значков стал массовым. Например, нововведение 1972 года — появление Почетного знака ГТО, который можно было получить, несколько лет подряд выполняя нормативы. Изменился и дизайн знаков — теперь шестеренку, звезду и фигуры спортсменов украшали пшеничные колосья. Второе рождение ГТО О необходимости возрождения комплекса ГТО впервые заговорили в 2013 году, инициатором стал президент страны Владимир Путин. Датой возвращения комплекса считается 1 сентября 2014 года.

Описание Значки ГТО образца 2014 года © Антон Новодережкин/ТАСС

Если сравнивать нынешний формат комплекса с его советским предшественником, конечно, видны изменения и в нормативах, и в значках, но вот идея здорового образа жизни и хорошей физической формы сохранена полностью. Сейчас комплекс ГТО почти не имеет возрастных ограничений. Количество возрастных ступеней увеличено, нормативы для старших ступеней учитывают физические особенности пожилых людей. Помимо золотого и серебряного знаков отличия участники могут получить и бронзовую награду. Пожалуй, главное отличие — это портал комплекса ГТО, зарегистрироваться на котором нужно каждому участнику. Именно там заводится личный кабинет, где отмечаются сданные нормативы. Всего с 1 сентября 2014 года по 1 декабря 2020 года регистрацию на портале ГТО прошли 14 424 511 россиян. Порядка 60% (8 081 623 человека, по данным на декабрь 2020 года) уже завершили подготовку и приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО. Без площадок ГТО не обходится ни один крупный спортивный праздник, проводятся студенческие, профессиональные и региональные фестивали комплекса.

Описание Знаки ГТО образца 2015 года © Вячеслав Прокофьев/ТАСС