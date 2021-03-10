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Футбол в России

СМИ: "Спартак" обратился в РФС с просьбой отменить желтую карточку защитника Жиго

Футболист должен пропустить гостевой матч против московского "Динамо"

ТАСС, 10 марта. Московский "Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой отменить желтую карточку французского защитника Самуэля Жиго, которую он получил в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" (6:1). Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Жиго получил желтую карточку в борьбе с полузащитником "Краснодара" Реми Кабелла. Это предупреждение стало четвертым для француза в нынешнем сезоне, в связи с этим футболист пропустит предстоящий гостевой матч 22-го тура РПЛ против московского "Динамо", который пройдет 13 марта.

Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. В текущем сезоне на его счету 20 матчей и три гола.

"Спартак" с 38 очками в 21 матче занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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