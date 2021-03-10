Бывший тренер ЦСКА Онопко рассказал, что ничего не предвещало увольнения из клуба

В конце декабря 2020 года Онопко покинул тренерский штаб ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Он работал в клубе с 2009 года.

ТАСС, 10 марта. Бывший тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, что ничего не предвещало его ухода из команды. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс" .

"Хотя я понимал, что тренер не вечен, такие мрачные мысли в голову все равно не лезли, - сказал Онопко. - Обычно в ЦСКА мы всегда продлевали контракты на год, и в конце сезона нам говорили - идем дальше! А здесь, возможно, в связи с пандемией, заключали контракты на полгода, но все равно ничего не предвещало разрыва. Сужу по нашим с [главным тренером Виктором] Гончаренко отношениям, которые обычно определяют положение в команде помощников главного тренера".

"Когда [Александр] Ермакович приехал из Белоруссии, тоже мелькнуло - уж не под меня ли? Но я привык работать и жить сегодняшним днем", - добавил специалист.

Онопко 51 год, в качестве игрока он трижды стал чемпионом России (в составе московского "Спартака"), выиграл Кубок СССР-СНГ и Кубок России. За сборную России провел 109 матчей, забив семь голов. После завершения карьеры несколько лет занимал пост заместителя директора департамента сборных в Российском футбольном союзе, в 2009 году начал работать в структуре ЦСКА.