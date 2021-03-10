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ATP

Хачанов обыграл Макдональда в матче второго круга теннисного турнира в Марселе

Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу 24-летнего россиянина

ТАСС, 10 марта. Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Марселе.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу 24-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. В четвертьфинале он сыграет против австралийца Мэттью Эбдена.

Хачанов занимает 21-е место в рейтинге АТР и является обладателем четырех титулов под эгидой организации. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Макдональд располагается на 120-й строчке мирового рейтинга.

Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнования составляет $890 тыс.

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