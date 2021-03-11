Чернышенко: к 2024 году в России планируется построить более 650 площадок ГТО

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Более 650 площадок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) планируется построить в России к 2024 году. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

11 марта физкультурный комплекс отмечает 90-летний юбилей.

"Много лет комплекс ГТО является основой физического воспитания граждан нашей страны, за последние семь лет к нему присоединилось 14,5 млн человек, - сказал Чернышенко. - Треть из них успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия. И, видя, что такие занятия спортом в хорошем смысле становятся модными и массовыми, только за последние два года в рамках национального проекта "Демография" мы построили в российских парках и скверах 1 128 площадок".

"Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году планируется построить более 650 таких площадок. И за счет этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 млн россиян", - добавил он.

Министр спорта Олег Матыцин отметил, что в России работают 2,6 тысячи центров тестирования ГТО. "В каждом регионе страны созданы центры тестирования ГТО, где любой житель имеет возможность выполнить нормативы комплекса. Десятки тысяч специалистов и инструкторов проводят бесплатные тренировки в парках и скверах, зарядки на предприятиях, работают в центрах тестирования ГТО. А с 11 по 24 марта, в "Дни ГТО", все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности", - сказал он.

"Комплекс ГТО направлен на развитие массового спорта, и наша задача - привлечь к физической активности как можно больше граждан разных возрастов, показать на примере ГТО, что занятия физической культурой и спортом напрямую способствуют укреплению здоровья людей", - добавил Матыцин.