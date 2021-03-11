"Эдмонтон" разгромил "Оттаву" в матче НХЛ. Дадонов забил во второй игре подряд

Дадонов отличился во второй игре подряд, 9 марта он также стал автором гола в ворота "Эдмонтона" (2:3). Всего россиянин набрал 11 очков (9 голов + 2 передачи) в 29 матчах. Его одноклубники Артем Зуб, Никита Зайцев и Артем Анисимов не сумели отличиться.

"Эдмонтон" одержал третью победу подряд и поднялся на второе место в таблице Северного дивизиона, набрав 34 очка в 28 матчах. "Оттава" занимает последнее, восьмое место с 19 очками за 29 игр.

Следующий матч команды проведут 13 марта в Эдмонтоне.