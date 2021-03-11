"Эдмонтон" разгромил "Оттаву" в матче НХЛ. Дадонов забил во второй игре подряд

ТАСС, 11 марта. "Эдмонтон" со счетом 7:1 обыграл "Оттаву" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Эдмонтона" отличились Дарнелл Нерс (4-я минута), Джуджхар Хайра (6), Леон Драйзайтль (13, 28, 48), Коннор Макдэвид (14), Джеймс Нил (29). Единственную шайбу у "Оттавы" забросил Евгений Дадонов (52).
Дадонов отличился во второй игре подряд, 9 марта он также стал автором гола в ворота "Эдмонтона" (2:3). Всего россиянин набрал 11 очков (9 голов + 2 передачи) в 29 матчах. Его одноклубники Артем Зуб, Никита Зайцев и Артем Анисимов не сумели отличиться.
"Эдмонтон" одержал третью победу подряд и поднялся на второе место в таблице Северного дивизиона, набрав 34 очка в 28 матчах. "Оттава" занимает последнее, восьмое место с 19 очками за 29 игр.
Следующий матч команды проведут 13 марта в Эдмонтоне.