Буров: подтвердить титул чемпиона мира по фристайлу было сложнее, чем завоевать впервые

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россиянину Максиму Бурову было сложнее подтвердить звание чемпиона мира по фристайлу в лыжной акробатике, чем завоевать этот титул впервые. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В среду Буров завоевал золотую медаль в акробатике на чемпионате мира в Алма-Ате. На предыдущем чемпионате мира в 2019 году он также стал лучшим в этой дисциплине.

"Выйти и отстоять свой титул чемпиона мира получилось гораздо волнительнее и сложнее, чем завоевать его в первый раз. Нужно было подтвердить свой статус чемпиона мира, и я справился. Хочу сказать спасибо всем тренерам, Федерации фристайла России и организаторам", - сказал Буров.

Бронзовый призер турнира Павел Кротов отметил, что остался недоволен оценками своего прыжка в финале турнира.

"Эмоции зашкаливали вчера, была сильная борьба, высокий уровень. Все исполняли сложнейшие прыжки. Не очень доволен судейским решением и оценкой, но собой доволен. Продолжаем борьбу и еще себя покажем", - сказал Кротов.