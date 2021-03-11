Определен состав сборной России по греко-римской борьбе на европейский отбор к Олимпиаде

ТАСС, 11 марта. Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили назвал состав команды на европейский отборочный турнир к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Турнир пройдет с 18 по 21 марта в Будапеште.

За три лицензии будут бороться призер Олимпийских игр, чемпион мира Сергей Семенов (до 130 кг), чемпион мира и Европы Александр Чехиркин (до 77 кг) и действующий чемпион России и обладатель Кубка мира в личном зачете Милад Алирзаев (до 87 кг).