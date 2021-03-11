СМИ: "Ванкувер" обсудит с российским защитником Трямкиным его возвращение в НХЛ

ТАСС, 11 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" свяжется с российским защитником Никитой Трямкиным, чтобы обсудить его планы по продолжению карьеры. Об этом сообщил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман в своем Twitter.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 65 матчах Континентальной хоккейной лиги за "Автомобилист", забросил четыре шайбы и отметился 13 результативными передачами. Екатеринбургский клуб потерпел поражение в первом раунде плей-офф, проиграв омскому "Авангарду" серию со счетом 1-4. Контракт Трямкина с "Автомобилистом" истекает в апреле 2021 года.

"Команда Трямкина выбыла из плей-офф. Он не сможет принять участие в нынешнем сезоне НХЛ, но у него есть еще один сезон, прежде чем он станет неограниченно свободным агентом. "Ванкувер" обратится к нему с целью выяснить, что он намерен делать", - написал Фридман.

Трямкину 26 лет, в 2014 году он был выбран "Ванкувером" в третьем раунде драфта НХЛ под общим 66-м номером. Он играл в НХЛ в сезонах-2015/16 и 2016/17, провел 79 матчей, забросил три шайбы и отдал восемь голевых передач.