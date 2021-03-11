Определены новые даты проведения гонок на чемпионате России по биатлону в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 марта. /ТАСС/. Мужская и женская командные гонки на чемпионате России по биатлону, которые были отменены из-за морозов, состоятся 12 марта. Также были определены новые даты для смешанной эстафеты и масс-старта, сообщили журналистам в пресс-службе "Юграмегаспорт".

Ранее сообщалось, что в связи с низкой температурой воздуха командные гонки чемпионата России по биатлону, запланированные на 10 марта, были отменены.

"Все три ранее запланированные гонки - командная гонка, смешанная эстафета и большой масс-старт - пройдут с пятницы по воскресенье. Изменился и старт гонок, он был перенесен на более позднее время, когда температура воздуха повышается", - говорится в сообщении.

Таким образом, 11 марта пройдут официальные тренировки для мужчин и женщин, 12 марта - командные гонки, 13 марта - смешанные эстафеты и 14 марта - масс-старт.

На данный момент температура воздуха в Югре составляет минус 20 градусов. Гонки первого этапа чемпионата России должны были пройти 10, 12 и 14 марта.