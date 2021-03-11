Российские фристайлисты завоевали семь медалей на чемпионате мира в Алма-Ате

ТАСС, 11 марта. Российские фристайлисты выиграли семь наград на чемпионате мира по фристайлу в Алма-Ате.

Алма-Ата приняла чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в лыжной акробатике и парном могуле. В активе российской команды три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Сборная Канады заняла второе место (2-0-0), третье место поделили команды Франции и Австралии (1-1-0).

Максим Буров стал победителем в одиночных соревнованиях по акробатике, Любовь Никитина, Максим Буров и Павел Кротов заняли первое место в командных соревнованиях по акробатике, Анастасия Смирнова первенствовала в парном могуле. Обладательницей серебряной медали в парном могуле стала Виктория Лазаренко, бронзовыми призерами стали Смирнова в могуле, Никитина и Кротов в личных соревнованиях по акробатике.

Изначально чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине. В общем зачете чемпионата мира по фристайлу и сноуборду лидируют россияне, в их активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград, вторыми идут австралийцы (2-1-0), третьими - канадцы (2-0-1). Заключительная часть чемпионата мира пройдет в американском Аспене (штат Колорадо) 12-16 марта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Ассоциации лыжных видов спорта России), под флагом Олимпийского комитета России.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2023 году в Грузии.