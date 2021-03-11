Потапова проиграла Крейчиковой в четвертьфинале теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 11 марта. Россиянка Анастасия Потапова проиграла чешке Барборе Крейчиковой в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу 25-летней чешки. В полуфинале она сыграет с победителем пары между американкой Кори Гауфф (40-я ракетка мира) и швейцаркой Джил Тайхман (54).

Крейчикова занимает 63-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2020 году.

Потаповой 19 лет, она занимает 88-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году.

Турнир в Дубае завершится 13 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.