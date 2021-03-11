Кротов извинился за свой прыжок в командных соревнованиях на чемпионате мира по фристайлу

ТАСС, 11 марта. Российский фристайлист Павел Кротов принес извинения за неудачный прыжок в ходе командных соревнований по лыжной акробатике на чемпионате мира. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба Федерации фристайла России.

В четверг сборная России завоевала золотую медаль в командных соревнованиях на чемпионате мира по фристайлу в Алма-Ате. В составе сборной России выступали Любовь Никитина, Максим Буров и Кротов.

"Хотелось бы в первую очередь извиниться за свой финальный прыжок. Решающий момент - прыжок Максима, который вывел нас на первую строчку, мы - чемпионы", - сказал Кротов.

"Что касается выступлений, то было очень волнительно. Могу признаться, что в личных соревнованиях волновался меньше, здесь же переживал в два раза больше, потому что выступаю не за себя, а за всю команду. Переживания не всегда способствуют хорошему, надо сдерживаться, но было очень волнительно. Тренеры довольны, все в порядке, золотая медаль, завтра отдохнем и будем готовиться к финалу Кубка мира, настрой - боевой", - добавил спортсмен.

Кротову 28 лет, на прошедшем чемпионате мира, помимо победы в команде, он завоевал бронзу в личных соревнованиях.