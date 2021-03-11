Призовой фонд чемпионата Европы по волейболу 2021 года увеличен до €1 млн

ТАСС, 11 марта. Европейская конфедерация волейбола (CEV) одобрила увеличение призового фонда чемпионата Европы 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что призовые для мужских и женских сборных будут равны. Победитель чемпионата Европы получит €500 тыс., серебряные призеры заработают €250 тыс., за бронзу будет выплачено €150 тыс., а также €100 тыс. получат сборные, занявшие четвертое место. Призовой фонд предыдущего чемпионата Европы составлял €750 тыс.

Чемпионат Европы среди мужчин пройдет с 1 по 19 сентября в польских Кракове, Гданьске и Катовице, чешской Остраве, финском Тампере и Таллине. Женское первенство пройдет с 18 августа по 4 сентября в Белграде, болгарском Пловдиве, хорватском Задаре и румынском городе Клуж-Напока.

Действующими победителями чемпионата Европы среди мужских и женских команд являются сборные Сербии.