Семеро российских боксеров выступят в европейской квалификации к Олимпийским играм в Токио

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Семеро россиян примут участие в европейском квалификационном турнире по боксу к Олимпийским играм в Токио. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

В квалификации выступят Альберт Батыргазиев (до 57 кг), который уже завоевал лицензию и начнет участие с четвертьфинала, Габил Мамедов (до 63 кг), капитан команды Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг).

Европейская квалификация пройдет в Париже с 4 по 8 июня 2021 года. Первоначально она была запланирована на март 2020 года, однако после трех соревновательных дней была отложена из-за пандемии коронавируса. Олимпийские Игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.