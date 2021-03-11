Министр спорта РФ Матыцин выполнил нормативы комплекса ГТО в центре тестирования в Москве

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Глава Министерства спорта Российской Федерации Олег Матыцин выполнил нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в центре тестирования на базе спортивно-педагогического колледжа Москомспорта. Об этом Матыцин сообщил журналистам.

Министр также пообщался со студентами колледжа и посетил учебные аудитории.

"Это важный мотиватор - чувствовать себя уверенно, комфортно, быть готовым к действиям в чрезвычайных ситуациях. Человек - часть природы, он должен быть активным и способным на движения. Важно сформировать внутреннюю мотивацию человека, показать его рост", - отметил министр после выполнения нормативов.

"В СССР при поступлении в институт физкультуры наличие значка ГТО было требованием, не сдав комплекс, ты не имел права поступить в такой университет. Для вузов физической культуры, возможно, это обоснованное требование, но для других вряд ли. Здесь должен быть позитивный посыл, что человек является частью большого движения, что он социально признан. В вузах система прижилась, будем думать, как эту систему внедрять в трудовые коллективы для более старшего поколения", - добавил Матыцин.