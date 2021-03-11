СМИ: "Ювентус" и "Милан" заинтересованы в приобретении футболиста "Рубина" Кварацхелии

ТАСС, 11 марта. Итальянские футбольные клубы "Ювентус" и "Милан" и германская "Боруссия" из Дортмунда проявляют интерес к грузинскому полузащитнику российского "Рубина" Хвиче Кварацхелии. Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.

Скауты клубов будут просматривать игрока во время матча отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года между сборными Грузии и Испании, который пройдет 28 марта.

По данным портала Transfermarkt, футболист оценивается в €10 млн. Нынешний контракт игрока с казанским клубом действует до июня 2024 года.

Кварацхелии 20 лет, он выступает за "Рубин" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, забив два мяча и отдав семь голевых передач. Казанский клуб с 34 очками после 21 матча занимает восьмое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге.