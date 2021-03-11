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Футбол в России

Бушманов вернулся на пост главного тренера "Спартака-2"

Он сменил на этом посту Романа Пилипчука

ТАСС, 11 марта. Евгений Бушманов стал новым главным тренером футбольного клуба "Спартак-2". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

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В среду клуб покинул Роман Пилипчук, возглавлявший вторую команду красно-белых с января 2020 года. В пятницу Бушманов проведет первую тренировку с командой на базе в подмосковной Тарасовке.

"Спартак-2" имеет в активе 35 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги.

Бушманову 49 лет. В качестве игрока он представлял "Спартак" с 1989 по 1992 год и с 1998 по 2000 год. В качестве тренера он уже возглавлял "Спартак-2" с 2013 по 2017 год, а также работал в подмосковных "Химках" и столичном "Строгино" и молодежной сборной России.

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