Бушманов вернулся на пост главного тренера "Спартака-2"

В среду клуб покинул Роман Пилипчук, возглавлявший вторую команду красно-белых с января 2020 года. В пятницу Бушманов проведет первую тренировку с командой на базе в подмосковной Тарасовке.

"Спартак-2" имеет в активе 35 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги.

Бушманову 49 лет. В качестве игрока он представлял "Спартак" с 1989 по 1992 год и с 1998 по 2000 год. В качестве тренера он уже возглавлял "Спартак-2" с 2013 по 2017 год, а также работал в подмосковных "Химках" и столичном "Строгино" и молодежной сборной России.