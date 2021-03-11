Команду Высшей хоккейной лиги создадут в Туле под брендом "Академии имени Михайлова"

ТУЛА, 11 марта. /ТАСС/. Федерация хоккея Тульской области планирует создать новую команду под брендом "Академии имени Михайлова", которая будет выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона по итогам совещания у губернатора Алексея Дюмина.

"[Председатель совета директоров АО ГК "Полипласт" и сопредседатель Федерации хоккея Тульской области] Александр Шамсутдинов заявил, что под брендом "Академия Михайлова" будет создана команда, которая будет выступать в Высшей хоккейной лиге уже в следующем сезоне", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Борис Михайлов, участвовавший в совещании, поблагодарил губернатора за большой вклад в развитие спорта и, в частности, хоккея в регионе. В Тульской области систематически занимаются хоккеем почти 2 тыс. человек, в единый календарный план включены чемпионаты Ночной хоккейной лиги, Лиги новичков, соревнования клуба юных хоккеистов "Золотая шайба". "Мы обязательно продолжим создавать все условия для развития хоккея. Мы видим, что все больше туляков и гостей региона приходят посмотреть матчи "Академии Михайлова" на домашней арене", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе "Академии имени Михайлова", планируется, что команда ВХЛ будет базироваться в Ледовом дворце Тулы.

Команда "Академия имени Михайлова" представляет Новомосковск (Тульская область), в этом сезоне клуб выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Ранее команда называлась "Виктория". Ребрендинг произошел в 2019 году, клуб назван в честь двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира и 11-кратного чемпиона СССР в составе ЦСКА Бориса Михайлова. Он не входит в руководство клуба, но принимает активное участие в его жизни, оказывает команде помощь.