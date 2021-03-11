Руководство Английской премьер-лиги обратилось к клубам за помощью с целью улучшения VAR

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) решило обратиться к клубам, главным тренерам и футболистам с просьбой высказать рекомендации и предложения c целью улучшения работы системы видеоассистента рефери (VAR) после целой серии спорных моментов. Последней каплей стало неназначение пенальти за снос вратарем "Саутгемптона" Алексом Маккарти игрока "Манчестер Сити" Фила Фодена, сообщает в четверг газета Daily Mail.

До конца недели всем 20 клубам АПЛ будут направлены, по ее данным, подробные обзоры с видеороликами спорных моментов с участием VAR. Клубы просят отсмотреть видеоматериал и высказать мнение по поводу того, как можно улучшить интерпретацию судьями самых различных ситуаций после просмотра инцидентов видеоассистентами. До 19 марта клубы высшего дивизиона должны представить предложения. Первые результаты такого исследования планируется обсудить на собрании акционеров АПЛ 25 марта.

Ранее команды были проинформированы о том, что АПЛ работает с организацией судейского корпуса PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) "над выявлением и внедрением улучшений в VAR", а теперь к этому процессу решено подключить и сами клубы. При этом командам предоставлена возможность проводить встречи на высшем уровне с представителями АПЛ и PGMOL для "обсуждения любых, более широких вопросов, касающихся VAR или происходящего на поле".

Клубы, по информации издания, приветствовали возможность изменения формата взаимодействия в этой сфере после неоднократно высказывавшихся в нынешнем сезоне серьезных опасений по поводу системы видеоассистента рефери, и полемика на этот счет стала в английском футболе "обычным явлением".