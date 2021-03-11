Футболист "Сочи" Барсов рассказал о четырех операциях на крестообразных связках

ТАСС, 11 марта. Нападающий футбольного клуба "Сочи" Максим Барсов рассказал, как проходил восстановление после четырех операций на крестообразных связках. Комментарий игрока приводит газета "Спорт-Экспресс".

Барсов выбыл из-за травмы на тренировке в концовке сезона-2018/19, по итогам которого "Сочи" вышел в Тинькофф - Российскую премьер-лигу, а Барсов с 19 мячами в 32 матчах стал лучшим бомбардиром Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). 27 февраля в матче РПЛ против тульского "Арсенала" (4:0) 27-летний форвард дебютировал в высшем дивизионе, пропустив до этого 672 дня. За это время колено Барсова оперировали четыре раза. Контракт нападающего с "Сочи" завершается летом.

"Клуб нашел хирурга из Германии - он приезжал в Питер на врачебную конференцию, показывал новый метод операции на крестах, решили, что удобнее будет полететь в Питер, чем в Германию. После полутора-двух месяцев начал нормально ходить, но у меня постоянно отекало больное колено, все говорили, что это нормально, так бывает. Отек не проходил три месяца, я показывал МРТ разным врачам, но никто не понимал, что не так: в колене скапливалась жидкость, поэтому мне сделали пункцию - выкачали миллилитров 40", - рассказал Барсов.

"Продолжил работать, спустя четыре месяца колено все так же было отекшее, постоянные боли, прошло еще два месяца, ничего не меняется. Клуб отправил меня на диагностическую операцию (у немецкого хирурга - прим. ТАСС), мне сделали артроскопию, это длилось минут 30. Хирург сказал, что все это время мениск был поврежден, так как он не сросся до конца. Он удалил эту маленькую часть мениска, сказал, что теперь все будет нормально, через два-три месяца я буду готов играть", - добавил футболист.

Несмотря на две операции, спустя девять месяцев после травмы боли у игрока продолжились, в связи с чем он был отправлен на лечение в Испанию, где также был дважды прооперирован. "Третью и четвертую операции мне делали под местной анестезией с релаксантами, на четвертой уже был полностью спокоен, не спал, хотел точно видеть, что мне там делают, в тот момент было шесть оперирующих хирургов в палате, - отметил Барсов. - Закончилась операция, хирург сказал, что теперь в моем колене уверен на 200 лет, все закрепили, скрепили, сто раз перепроверили. Начал восстановление, четвертый раз начал учиться ходить".

"Много злился на того немецкого хирурга. Ладно ты сделал неправильно, но как ты мог второй раз туда залезть и не увидеть свою ошибку. Меня это бесило, сейчас прошло время, остыл. Ты никогда не угадаешь, что будет. Мыслей, чтобы закончить карьеру, никогда не было, была злость", - заключил игрок.