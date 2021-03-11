Участниками зимнего фестиваля ГТО в Новосибирской области стали 10 тыс. человек

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек стали участниками областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. Об этом ТАСС рассказал главный судья финального этапа фестиваля Игорь Зузуля.

Финальный этап фестиваля прошел в четверг в Бердске Новосибирской области.

"Мероприятие было приурочено к 90-летию комплекса ГТО, сегодня завершилась финальная часть фестиваля. Первый этап прошел внутри образовательных организаций - школ, вузов, на втором этапе образовательные учреждения собирали команду, которая представляла их на соревнованиях по многоборью ГТО. На этих двух этапах участниками фестиваля стали более 10 тысяч человек обучающихся. В финале соревновались 15 команд, которые были отобраны по рейтингу, в каждой - четверо юношей и четверо девушек, всего 120 человек", - рассказал Зузуля.

"Финал прошел в формате зимнего четырехборья комплекса ГТО - силовая гимнастика (подтягивание для юношей, отжимания для девушек), прыжок с места, стрельба из пневматической винтовки и лыжная гонка. Все участники остались очень довольны. Победу одержала команда Тогучинского района", - добавил собеседник агентства.