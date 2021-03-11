{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Готов к труду и обороне

Участниками зимнего фестиваля ГТО в Новосибирской области стали 10 тыс. человек

Финальный этап фестиваля прошел в четверг в Бердске
Фото {{sliderIndex+1}} из 7
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 7 AAAAAAA

Описание
© Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области
© Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области
© Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области
© Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области
© Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области
© Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области
© Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек стали участниками областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. Об этом ТАСС рассказал главный судья финального этапа фестиваля Игорь Зузуля.

Финальный этап фестиваля прошел в четверг в Бердске Новосибирской области.

"Мероприятие было приурочено к 90-летию комплекса ГТО, сегодня завершилась финальная часть фестиваля. Первый этап прошел внутри образовательных организаций - школ, вузов, на втором этапе образовательные учреждения собирали команду, которая представляла их на соревнованиях по многоборью ГТО. На этих двух этапах участниками фестиваля стали более 10 тысяч человек обучающихся. В финале соревновались 15 команд, которые были отобраны по рейтингу, в каждой - четверо юношей и четверо девушек, всего 120 человек", - рассказал Зузуля.

"Финал прошел в формате зимнего четырехборья комплекса ГТО - силовая гимнастика (подтягивание для юношей, отжимания для девушек), прыжок с места, стрельба из пневматической винтовки и лыжная гонка. Все участники остались очень довольны. Победу одержала команда Тогучинского района", - добавил собеседник агентства.

Теги
ГТО
Футбол в России
РФС: решение по Жиго принималось на основе материалов экспертно-судейской комиссии
Ранее "Спартак" попросил РФС подробно объяснить решение не отменять желтую карточку защитника
Читать полностью