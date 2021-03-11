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Готов к труду и обороне

Астраханские школьники приняли участие в "Уроках ГТО", посвященных юбилею комплекса

В рамках проекта школьникам рассказывают о комплексе ГТО и спортивной индустрии, привлекают к активному образу жизни
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Описание
© Ольга Белоножкина
© Ольга Белоножкина
© Ольга Белоножкина
© Ольга Белоножкина
© Ольга Белоножкина
© Ольга Белоножкина
© Ольга Белоножкина
© Ольга Белоножкина
© Ольга Белоножкина
© Ольга Белоножкина

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Образовательные "Уроки ГТО" прошли в четверг в астраханской средней общеобразовательной школе №45 и спорткомплексе "Новое поколение", занятия были посвящены 90-летию создания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВФСК ГТО). Об этом ТАСС сообщили региональные представители федерального оператора комплекса.

Образовательная акция "Уроки ГТО" проходит в Астрахани с 2015 года. В рамках проекта школьникам рассказывают о комплексе ГТО и спортивной индустрии, привлекают к активному образу жизни. Участниками акции в четверг стали учащиеся седьмых и десятых классов, уроки провели региональный посол ГТО Юлия Калиновская и сотрудники центра тестирования ВФСК ГТО.

"Атмосфера в классах была потрясающей, у школьников не на шутку разыгрался азарт во время викторины и первых испытаний по прессу, которые они смогли пройти прямо в классе, - рассказали сотрудники регионального центр ВФСК ГТО. - После проведения акции всем учащимся раздали памятные подарки с логотипом комплекса. Наша главная задача - это воспитание здоровой нации. Физическое самосовершенствование и привычка к здоровому образу жизни должны быть заложены в каждом".

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