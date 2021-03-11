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ATP

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Марселе

Его соперником станет итальянец Янник Синнер
Даниил Медведев EPA-EFE/DEAN LEWINS
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/DEAN LEWINS

ТАСС, 11 марта. Россиянин Даниил Медведев победил белоруса Егора Герасимова в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе.

25-летний Медведев одержал победу со счетом 6:2, 6:4. В четвертьфинале посеянный на турнире под первым номером россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером (5-й номер посева).

До этого Медведев проиграл два матча подряд, уступив в финале Открытого чемпионата Австралии первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, а затем - в первом круге турнира АТР в нидерландском Роттердаме его соотечественнику Душану Лайовичу.

Медведев является третьей ракеткой мира и обладателем девяти титулов АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (2019) и Открытом чемпионате Австралии (2021).

Герасимову 28 лет, он располагается на 76-й строчке рейтинга АТР. На турнирах серии Большого шлема он четыре раза доходил до второго круга.

Турнир в Марселе завершится 14 марта. Призовой фонд соревнований составляет $334 тыс.

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