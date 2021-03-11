НХЛ разработает список условий для участия игроков лиги в Олимпиаде в Пекине

ТАСС, 11 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков лиги разрабатывают список условий для возможного участия игроков НХЛ в предстоящих Олимпийских играх. Об этом сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, комментарий которого приводит в Twitter автор официального сайта лиги Дэн Розен.

"НХЛ на данный момент находится в переговорах с Международной федерацией хоккея (IIHF) по поводу участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, но на данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) сфокусирован на предстоящей летней Олимпиаде в Токио, поэтому особого прогресса нет", - сказал Дэйли.

Также он добавил, что лига разрабатывает список правил, при удовлетворении которых будет готова отпустить игроков для участия в Олимпиаде в Пекине. В ближайшем будущем НХЛ вновь проведет переговоры с IIHF, а также считает необходимым участия в переговорах МОК.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Игроки НХЛ не принимали участия в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.