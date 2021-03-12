"Арсенал" обыграл "Олимпиакос" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 12 марта. Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над греческим "Олимпиакосом" со счетом 3:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Миланом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

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В составе победителей забитыми мячами отметились Мартин Эдегор (34-я минута), Габриэль (79) и Мохамед эль-Ненни (85), у проигравших отличился Юссеф Эль-Араби (58).

Эдегор, который перешел в "Арсенал" из мадридского "Реала" на правах аренды этой зимой, забил свой первый гол в составе лондонской команды.

Ответный матч пройдет в Лондоне 18 марта.

В параллельных матчах испанская "Гранада" дома обыграла норвежский "Мольде" (2:0), английский "Тоттенхэм" - загребское "Динамо" (2:0), а итальянская "Рома" на своем поле разгромила украинский "Шахтер" (3:0).