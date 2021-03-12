Драфт НХЛ 2021 года может пройти 23-24 июля, несмотря на обсуждения о переносе

ТАСС, 12 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует провести драфт 2021 года 23-24 июля, несмотря на обсуждения с Ассоциацией игроков (NHLPA) о его переносе на более поздний срок. Об этом сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

"Это сложный вопрос, он затрагивает множество различных положений нашего коллективного договора, и с этими проблемами трудно работать", - заявил Дейли. - По моему мнению, более вероятно, что драфт 2021 года пройдет в запланированные даты, то есть в конце июля". Также заместитель комиссара НХЛ отметил, что лига работает над потенциальными изменениями в системе лотереи драфта, которые должны получить одобрение совета управляющих на следующей неделе.

Первый раунд драфта НХЛ 2021 года должен пройти 23 июля, со второго по седьмой - 24-го.

На драфте клубы НХЛ могут выбирать юниоров с несколькими ограничениями: хоккеисту должно исполниться 18 лет к 15 сентября того года, в котором проходит процедура, для европейских игроков другие ограничения отсутствуют, а североамериканцы должны быть не старше 20 лет. Хоккеиста, которому 18 лет исполняется в период между 16 сентября и 31 декабря года драфта, можно выбрать при особом разрешении от руководства лиги. Также до процедуры драфта допускаются те хоккеисты, которые уже ранее принимали в нем участие, но по различным причинам не подписали контракты с выбравшими их клубами.

В настоящее время порядок выбора игроков зависит от результатов команды в прошлом сезоне: обладатель Кубка Стэнли в каждом раунде выбирает последним, 31-м, финалист - предпоследним. Остальные 14 клубов, игравших в плей-офф, выбирают в зависимости от стадии вылета из Кубка Стэнли и места в регулярном чемпионате. Порядковый номер команд, не попавших в плей-офф, определяется с помощью лотереи. Самые большие шансы выиграть ее у клуба, занявшего последнее место в регулярном чемпионате.

Драфт НХЛ 2020 года проходил 7-8 октября по московскому времени в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса, под первым номером "Нью-Йорк Рейнджерс" выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье. В первом раунде клубы НХЛ также остановили свой выбор на четырех россиянах: "Нэшвилл" выбрал под 11-м общим номером вратаря Ярослава Аскарова, "Торонто", выбиравший 15-м, остановился на нападающем Родионе Амирове, "Нью-Джерси" задрафтовал защитника Шакира Мухамадуллина под 20-м номером, а под 21-м номером "Коламбус" выбрал форварда Егора Чинахова.