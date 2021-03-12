Двукратный чемпион России по футболу в составе ЦСКА Марк Гонсалес перенес инфаркт миокарда

ТАСС, 12 марта. Бывший полузащитник сборной Чили по футболу и московского ЦСКА Марк Гонсалес перенес инфаркт миокарда. Об этом на своей странице в Instagram сообщила его жена Маура Ривера.

"Последние ночи были действительно кошмарными, дни проходили в безызвестности, было очень страшно. Марк перенес острый инфаркт миокарда. Удивительно, как в жизни все может быстро измениться, она преподносит нам сюрпризы и испытания, может напугать, но благодаря вере, силе и надежде я надеюсь, что мы все преодолеем", - написала Ривера.

Гонсалесу 36 лет, он завершил спортивную карьеру в ноябре 2019 года. Чилиец является двукратным чемпионом России и обладателем Кубка России в составе ЦСКА, также он выступал за английский "Ливерпуль", испанские "Альбасете", "Реал Сосьедад" и "Реал Бетис", чилийские "Универсидад Католика", "Коло-Коло", "Магаланьес", бразильский "Спорт Ресифи". Гонсалес провел 250 матчей, в которых отметился 50 голами и 32 передачами. В 2016 году он в составе сборной Чили стал победителем Кубка Америки.