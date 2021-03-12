Гол Михеева помог "Торонто" обыграть "Виннипег" в матче НХЛ

ТАСС, 12 марта. "Торонто" в овертайме обыграл "Виннипег" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Михеев забросил четвертую шайбу в текущем сезоне НХЛ. Всего на счету россиянина 9 очков (3 гола + 5 передач) в 28 матчах.

"Торонто" занимает первую строчку в таблице Северного дивизиона, набрав 40 очков в 28 матчах. "Виннипег" располагается на втором месте с 34 очками за 26 игр. Следующий матч команды проведут 14 марта в Торонто.

В других встречах игрового дня "Бостон" дома обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:0), голкипер гостей Александр Георгиев был заменен после четвертой пропущенной шайбы. "Нью-Йорк Айлендерс" на своей площадке победил "Нью-Джерси" (5:3), вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 19 бросков, четвертую шайбу в сезоне забросил нападающий гостей Михаил Мальцев. "Каролина" дома обыграла "Нэшвилл" (5:1), одержав седьмую победу подряд, форвард хозяев Андрей Свечников отдал две голевые передачи. "Флорида" на выезде переиграла "Коламбус" (5:4 ОТ), голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 28 бросков.