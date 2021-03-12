Путин поздравил российских фристайлистов с победой на соревнованиях ЧМ в Алма-Ате

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов Любовь Никитину, Павла Кротова и Максима Бурова с победой на чемпионате мира по фристайлу 2021 года в Алма-Ате в соревнованиях смешанных команд в акробатике. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вы продемонстрировали высочайший класс мастерства и крепкую сплоченность, стали лучшими в новом олимпийском виде программы - в соревнованиях смешанных команд в акробатике, своим триумфом блестяще завершили последний день чемпионата мира в Алма-Ате", - отметил президент.

Путин пожелал спортсменам удачи и дальнейших свершений.

Россияне Буров, Никитина и Кротов заняли первое место в соревнованиях смешанных команд по лыжной акробатике. В общей сумме они набрали 300,94 балла. Сборная Швейцарии с 293,46 балла заняла второе место, команда США (283,97) стала третьей.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина, двоеборцы и фристайлисты из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в статусе команды Russian Ski Federation (RSF).