"Сочи" и "Локомотив" проведут четвертьфинальный матч Кубка России 7 апреля

ТАСС, 12 марта. Стали известно расписание четвертьфинальнов Бетсити - Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Сочи" и "Локомотив" проведут матч 7 апреля (начало игры в 19:00 мск). В это же время в Грозном "Ахмат" примет "Уфу". Самарские "Крылья Советов" примут московское "Динамо" 8 апреля (начало в 17:30 мск), а в 19:30 мск начнется встреча "Арсенал" (Тула) - ЦСКА (Москва).

В сезоне-2019/20 победителем Кубка России стал петербургский "Зенит".

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них были собраны по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые сыграли между собой по одному матчу, а победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. Шесть участников еврокубков вышли в эту стадию напрямую.