Клуб КХЛ "Северсталь" продлил контракт с главным тренером Разиным до 2023 года

ТАСС, 12 марта. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" Андрей Разин продлил соглашение с клубом до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба "Северстали".

В сезоне-2020/21 клуб из Череповца занял шестое место в Западной конференции, что позволило команде выйти в плей-офф КХЛ. В 1/8 финала "Северсталь" проиграла московскому "Динамо" со счетом 1-4.

Разину 47 лет, он является главным тренером "Северстали" с 2018 года. В сезонах-2018/19 и 2019/20 "Северсталь" не выходила в плей-офф. Ранее в КХЛ он возглавлял "Адмирал", "Югру", "Автомобилист".