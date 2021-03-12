СМИ: игрок "Реала" Азар может принять участие в матче Лиги чемпионов с "Аталантой"

ТАСС, 12 марта. Бельгийский нападающий испанского "Реала" Эден Азар восстановился от травмы бедра и сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского футбольного клуба "Аталанта". Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Футболист получил повреждение 3 февраля. По результатам медицинского обследования у Азара была выявлена травма мышцы бедра левой ноги.

По информации источника, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан предоставит игровое время бельгийскому футболисту в ближайшем матче чемпионата Испании. "Реал" дома сыграет с "Эльче" 13 марта.

Первая встреча плей-офф Лиги чемпионов завершилась победой "Реала" над "Аталантой" со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 16 марта в Испании.

Азару 30 лет, вместе с "Реалом" он выиграл чемпионат Испании в прошлом сезоне. Футболист перешел из английского "Челси", в составе которого стал двукратным чемпионом страны и победителем Лиги Европы, выигрывал Кубок Англии, кубок лиги. Выступая за сборную Бельгии, Азар стал бронзовым призером чемпионата мира - 2018 в России.