Колосков рассказал, за счет чего Россия может вернуть позиции в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Новые подходы к организации тренировочного процесса необходимы российским клубам для возвращения России на прошлые позиции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

После победы нидерландского "Аякса" над швейцарским клубом "Янг Бойз" в 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:0 Россия опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

"Шансы вернуть былые позиции есть. Тот же "Локомотив" показал, что может играть с грандами, да и другие команды в отдельных матчах выглядели неплохо. Нам не нужны реформы! Необходимы новые подходы к организации тренировочного процесса", - сказал Колосков.

"Это не только физическая подготовка, а прежде всего тактика. Да, мы на дне, дальше уже некуда, 26 матчей (в этом сезоне в еврокубках - прим. ТАСС) и только одну игру выиграли. Это дно! Надо выбираться из этого", - добавил Колосков.

Почетный президент РФС считает, что на результаты не влияет лимит на легионеров в чемпионате России: "Дело не в лимите, его нужно отменять только, когда у нас будут косяками приходить молодые игроки. А как сейчас это сделать? У нас в сборную-то еле-еле набирается 25 человек".

В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Чемпион страны сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, команда, занявшая второе место, начнет свой путь со второго квалификационного раунда турнира. Обладатель Кубка России выступит в Лиге Европы начиная со стадии плей-офф квалификации. Бронзовый призер премьер-лиги начнет путь с третьего квалификационного раунда нового турнира Лига конференций, а четвертая команда - со второго квалификационного раунда.