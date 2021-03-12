Тренер московского "Динамо" Шварц заявил, что удивлен отмене дисквалификации Фомина

7 марта "Динамо" обыграло "Тамбов" (2:0) в игре 21-го тура, Фомин получил желтую карточку, ставшую для него четвертой в сезоне. 11 марта контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел обращения "Динамо" и "Спартака" по поводу желтых карточек Фомину и защитнику красно-белых Самуэлю Жиго, из-за которых футболисты должны были пропустить предстоящий матч. В первом случае было принято решение отменить дисквалификацию, а во втором - оставить отстранение на одну игру в силе.

"Мы были удивлены этой хорошей новостью. Мы не наигрывали Фомина в схеме, потому что было известно, что он должен пропускать игру. Вчера получили такую хорошую новость, что теперь он может играть. По поводу Жиго я не хочу комментировать - это не мой игрок", - сказал Шварц.

Главный тренер "Динамо" сообщил, что в составе команды нет травмированных игроков. "Клинтон Н'Жи в порядке, он провел полный тренировочный цикл и готов завтра сыграть. У Ивана Ордеца были индивидуальные тренировки, но последние две тренировки он провел в общей группе. Он готов к завтрашнему матчу, мне предстоит принять сложное решение, кого выпустить на эту игру", - отметил Шварц.

20 февраля в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России "Динамо" переиграло "Спартак" со счетом 2:0. В том матче в составе красно-белых не принимали участия Алекс Крал и приобретенный позднее Квинси Промес. "Мы понимаем, насколько силен "Спартак", и завтра ожидаем очень трудную игру, для нас будет важно хорошо обороняться и переходить в атаку, как это было в кубковом матче. У "Спартака" очень много сильных игроков, поэтому мы не будем отдельно концентрироваться на Промесе или ком-то другом, нам важно хорошо обороняться коллективно", - заключил главный тренер "Динамо".

Встреча 22-го тура РПЛ между "Динамо" и "Спартаком" пройдет в субботу (начало игры в 19:00 мск). "Спартак" с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" имеет в активе 36 очков и располагается на пятой строчке.