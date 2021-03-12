Новым президентом Африканской конфедерации футбола избран южноафриканец Патрис Мотсепе

РАБАТ, 12 марта. /ТАСС/. Южноафриканец Патрис Мотсепе избран новым президентом Африканской конфедерации футбола (CAF) сроком на пять лет в пятницу. Об этом сообщает агентство Maghreb Arabe Press.

Избрание нового главы CAF состоялось на 43-й генеральной ассамблее конфедерации, которая проходит в Рабате.

Мотсепе 59 лет, он предприниматель-промышленник, один из самых богатых бизнесменов в истории своей страны. Он также является владельцем южноафриканского футбольного клуба "Мамелоди".

Южноафриканец сменит на посту президента CAF уроженца Мадагаскара Ахмада Ахмада, который в конце 2020 года был отстранен от любой футбольной деятельности сроком на пять лет из-за обвинений в коррупции.

Мотсепе был единственным кандидатом на пост президента CAF. До голосования свои кандидатуры сняли представители Кот-д'Ивуара, Мавритании и Сенегала.

Мнение Джанни Инфантино

Кроме того, на генеральной ассамблее в Рабате состоялось избрание новых членов совета Международной федерации футбола (ФИФА). Ими стали глава Королевской марокканской футбольной федерации Фаузи Лакжаа и египтянин Хани Або Рида, избранный на второй срок.

В работе форума принимает участие президент ФИФА Джанни Инфантино. По его словам, генеральная ассамблея CAF проходит "под знаком единства, будущего африканского футбола". Инфантино отметил важность "совместной работы ради будущего футбола на африканском континенте".

Делегаты ассамблеи в Рабате также рассмотрят предложения по поправкам к уставу CAF, регламенту генеральной ассамблеи CAF, а также процедуре выборов руководства организации.