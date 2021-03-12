Минспорт и РФС заключили соглашение с Санкт-Петербургом о развитии футбола

ТАСС, 12 марта. Министерство спорта Российской Федерации, Российский футбольный союз (РФС), правительство Санкт-Петербурга и федерация футбола города заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по развитию футбола в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

"Соглашение с РФС, правительством Санкт-Петербурга и городской федерацией футбола призвано объединить ресурсы сторон, чтобы сделать футбол еще более доступным для жителей северной столицы, - сказал министр спорта Олег Матыцин. - К 2024 году в регионе планируется построить и модернизировать 15 инфраструктурных объектов, в том числе три полноразмерных футбольных манежа и 12 полноразмерных полей, на 34 футбольных полях будет обновлено покрытие".

"Также совместно с партнерами по соглашению мы планируем подготовить новых квалифицированных тренеров и судей, среди которых будут и женщины, и создать условия для появления в Санкт-Петербурге четырех новых мужских профессиональных команд и женской команды по мини-футболу, - добавил Матыцин. - Уверен, что наша совместная работа будет способствовать увеличению количества занимающихся футболом в городе и выявлению перспективных спортсменов".

Президент РФС Александр Дюков рассчитывает, что количество вовлеченных в футбол жителей региона вырастет на 75%. "В рамках соглашения особый акцент будет сделан на развитии массового футбола в городе. Мы планируем, что в течение нескольких лет количество жителей региона, вовлеченных в футбол, вырастет на 75%. К 2024 году в Петербурге будет удвоено количество мужских команд в официальных соревнованиях, значительно увеличено количество женских, детско-юношеских команд".

"Вместе с партнерами по соглашению мы будем готовить новых квалифицированных тренеров и судей, дополнительное обучение также смогут пройти учителя физкультуры, в том числе те, кто будет участвовать в проекте "Футбол в школе", - заключил президент РФС.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.